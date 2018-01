Ex de Luis Miguel revela detalle íntimo de Alejandro Fernández

Desde que terminó con Luis Miguel, Desirée Ortiz fue vinculada a Alejandro Fernández y pese a que no quería hablar de ese encuentro, cambió de opinión.

La venezolana compartió algunos detalles de la amistad que tiene con el cantante mexicano y aseguró que por ahora no hay romance.

Aunque no descartó tenerla en un futuro, pues indicó que aún está pasando por un proceso tras su separación con Luis Mi.

Pero su mente la traicionó y terminó revelando detalles íntimos cuando una conductora del programa "Suelta la sopa" le preguntó.

“¿Alejandro Fernández siempre se despierta despeinado?”

La rubia no dudó en contestar diciendo: “No, siempre tiene un… chongo”.

Con respecto a si ya la conoce la familia del “Potrillo” expuso: “conozco a su familia y sus amigos y es una maravilla”.

El fin de su fugaz amor

La mujer explicó que su romance con "El Sol de México" terminó debido a la diferencia de edades, estilos de vida opuestos.

Además añadió que él se molestó porque ella asistió al concierto del intérprete de “Me dediqué a perderte”.

“Siempre me dijo que sabía que yo no era la clásica niña que él podía controlar, o sea, creo que me conoció con esta personalidad y con mi manera de ser y de hecho eso fue lo que le gustó. Siempre le dije 'nadie me va a decir qué tengo que hacer"", expresó.