“El Marginal”: El instinto de sobrevivencia en una cárcel

La serie “El marginal” se estrenará el martes 30 de enero, a las 20 horas, por “Universal Channel”, y se centra en la cárcel de San Onofre, en Buenos Aires. En el lugar se organizan operaciones de crimen organizado inimaginables.

Publinews habló con el actor colombiano Daniel Pacheco, que interpreta a James, miembro de la pandilla más poderosa de la cárcel.











Publicidad











Los que hemos visto parte de la serie sabemos que James tiene un lado violento, pero también otro muy humano…

Hay una línea muy delgada de ser el maleante a pasar a convertirse en un tipo bondadoso. Tenía que entrar y salir de estos perfiles. Todas las personas en una cárcel tienen una parte humana, y para James es muy fuerte eso.

Puede abandonar la parte oscura de manera muy fácil, pero es la mano derecha de Borges, líder de la pandilla, y daría su vida por él.

Dentro de tres días tendrás que probar si puedes sobrevivir al encierro. ¿Estás listo? #ElMarginal pic.twitter.com/LUyvunPnOj — Universal Channel (@universalctv) January 27, 2018

Tu personaje no existía antes del casting. En la prueba, ¿tú mismo propusiste el personaje?

Al principio no existía un personaje extranjero dentro de la serie. Vivo en Buenos Aires desde hace unos años y he tenido que hacer varios cástines en Argentina, entonces este fue uno de los casos en donde me llamaron y me avisaron que no había personajes extranjeros, y a última hora me dijeron que podía hacer una propuesta.

Así que preparé un perfil muy colombiano. No quería ser el clásico paisa, que es ya un cliché en todas las series. Me enfoqué en ser un tipo diferente, así que cambié el lenguaje y la fonética. Al momento de hacer el casting se arruinó el micrófono, y eso fue el disparador para que ofreciera hacer algo diferente.

Una persona de la producción me pidió que no lo hiciera, pero otra se levantó y convenció a todos de dejarme actuar como un maleante colombiano. Así que comencé a hacer el despliegue de lo que había preparado.

Usé tonos bajos y palabras de Bogotá. Al principio no me llamaron y pensé que no les había gustado lo que les presenté, pero al final sí llamaron y me encanta ser parte de este proyecto y darle el color a la banda de Borges.

¿Cómo fue tu experiencia durante el rodaje de ser en realidad “el colombiano” entre tantas personas argentinas del elenco y de la producción?

Bueno (risas), fue un honor porque estuve con un elenco de primera línea, con intérpretes de teatro y cine que admiro. Fue como integrar la selección argentina de actuación. Muchos dijeron que James era el sabor de la serie, porque de alguna manera era quien hablaba distinto.