La triste historia de Inesita de “Betty, la fea”, así vive ahora

Dora Cadavid saltó a la fama al interpretar a la entrañable "Inesita" de “Betty, la fea”.

Ella era la única que calmaba los ánimos cambiantes del temperamental diseñador Hugo Lombardi.

La actriz, ícono de la televisión colombiana, decidió irse a vivir a un hogar para ancianos para no ser una carga para su familia.

“Estábamos viviendo en La Calera… y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que con uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte… y yo no quiero ser carga para nadie”, narró la actriz al show.

Sus familiares tuvieron la idea de que ella estuviera a gusto.

"Ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y a una nieta a su vida conmigo”, recalcó.

Aunque fue una decisión difícil, su familia la entendió y le buscaron el mejor lugar para que ella viviera con personas de su misma edad.

Cadavid no teme a la muerte. Le tiene mucho respeto. Eso fue lo que dijo al final de su entrevista.

“No es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad", afirmó.