Jenny McCarthy llega a los Grammy con el pelo azul y con un ex New Kids on the Block

No solo es un nuevo look… fue un extravagante y llamativo cambio. Jenny McCarthy desfiló por la alfombra roja de la 60 edición de los Grammy con el pelo pintado de azul y de la mano de un exintegrante de la famosa banda juvenil noventera New Kids on the Block.

El cantante con quien compartió varios besos en la alfombra roja es Donnie Wahlberg, su esposo desde 2014, añ en que contrajeron matrimonio en el Hotel Baker en St. Charles, cerca de Chicago.

La modelo y actriz de 45 años vistió un vestido negro Tom Ford, y le expresó a “Entertainment Tonight”: “Esto es lo lejos que llego cuando estoy probando mis productos”.

La fama de Jenny McCarthy comenzó en 1993, cuando posó para la revista “Playboy”, y se convirtió en Playmate of the Month para octubre de ese año.

Ese reconocimiento la llevo a convertirse en la presentadora de “Hot Rocks”, un programa de “Playboy TV” en el que se transmitían videos musicales sin censurar. En 1995 fue elegida para conducir “Singled Out”, un show de concurso de “MTV” en el que jóvenes buscaban a su media naranja.

We have our first team going to the @SuperBowl Congrats @Patriots on another incredible performance! Join #LeatherAndLaces for the Hottest Super Bowl Party with hosts @JennyMcCarthy @DonnieWahlberg AND musical guest @official_flo get tix https://t.co/XMUZECBJ1Y pic.twitter.com/GnZKaS3zX6

— Leather & Laces (@leatherlaces) January 21, 2018