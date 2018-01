Filtran audio donde Niurka confirma los prosticatálogos de varias televisoras mexicanas

Desde el año pasado, grandes televisoras mexicanas como Televisa se han visto envueltas en escándalos sexuales por los supuestos “prosticatálogos” donde ofrecían a las actrices a cambio de una inversión monetaria.

Ahora, Niurka Marcos se suma a las mujeres que rompieron el silencio sobre el tema y reveló la verdad en un audio que circula en redes sociales.

“Para que no nos hacemos pend… Hay en todos lados, hay en todas las televisoras, en todas”, se escucha decir a la cubana.

Aunque ella no se incluyó en la lista de actrices involucradas ya que “el precio para su cuerpo no existe”.

“Yo di mis nalgas por amor, yo no sé ponerle precio a mi solita, o sea, no sé pu*ear. Para empezar mi cola no tiene precio. Por último es importante que te diga que yo era la señora de Osorio, o sea hello, todos tuvieron que aguantarse, retirarse y masturbarse porque esta cola nadie más la conoció”, expresó muy segura.

Y de la peculiar forma que Niurka habla, finalizó diciendo “Y escuchen bien todas, pen… No se hagan ahorita las niñas inmaculadas que todavía tienen la cola cocida. Esto lo da Dios pa’usarlo, si te lo piden tú lo das si quieres. Tú dispones si lo intercambias por un protagónico o no”.