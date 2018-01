El detalle íntimo que Cash Luna regalará a los fans que compren su libro

El 27 de febrero será el lanzamiento de mi nuevo libro "No es por vista". Y ya lo puedes adquirir en preventa. si lo haces antes del 12 de enero, podrás llevarte el devocional "22 días contigo Espíritu Santo" Si activamos nuestra fe y nos esforzamos de la forma correcta, Él se encarga de nuestros resultados en todas las áreas: espiritual, emocional, física, relacional y financiera. Vivir conforme a la fe en Dios es sencillo y retador a la vez. Yo lo resumo en una frase: “Entrégate al Señor”, lo que implica muchas cosas, desde el conocimiento de Su Palabra, donde encontramos nuestra identidad y código de conducta, hasta nuestra actitud frente a cada situación, por grande o pequeña que parezca. Te invito a que lo adquieras en: http://amoestelibro.com/no-es-por-vista

