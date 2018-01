Robin Schiele: Acuarelas que retratan la belleza singular del trópico en América

¡Buenos días y excelente semana! 😁☕💚 Les recordamos que este Jueves 25 de Enero a las 6:30pm es la Inauguración de nuestra Expo de recaudación "PINTURAS POR NATURALEZA" en Galerías Guatemala. Evento que se realiza en colaboración con @fundaciongyt y gracias al patrocinio de @vistarealguate @aristaint_ @cervezamontecarlo y @gytcontinental ¡Los esperamos! #Arte #Recaudacion #SomosDefensores http://ow.ly/7VLX30hVleo

