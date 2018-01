La presentadora guatemalteca Brenda Hughes aclara los motivos de su extrema delgadez

Brenda Hughes, presentadora de noticias de Tv Azteca Guatemala, se convirtió en el foco de atención en las redes sociales después de que varios seguidores la criticaran por su extrema delgadez.

La guatemalteca explicó, por medio de un video subido en su cuenta de Instagram, que su pérdida de peso no se debe a ningún trastorno alimenticio y que padece de una enfermedad que no le permite subir libras.

“Hoy paso por acá porque estoy un poco enojada por algunos comentarios. Recientemente he subido algunas fotos de cuerpo completo en Instagram, y me ha molestado que me llamen ‘anoréxica’ o ‘que le baje a la dieta”, dice la presentadora.

En el video también aparece su compañera María Rosa Escobar, quien da fe de las declaraciones de Brenda: “No hace dieta y come lo que se le antoja, así que lo que están escribiendo, no lo escriban”.

La publicación viene acompañada con una leyenda en la que pide que dejen de criticarla: “¡Basta ya! Estoy cansada de los mismo. No quiero que piensen que para estar delgada busco métodos que afectan la salud”.

Brenda explica que su extrema delgadez se debe a que padece de una enfermedad llamada hipotiroidismo, la cual en lugar de subir de peso, la hace bajar. “Es una lucha diaria la que tengo con esta enfermedad”, puntualiza en el audiovisusal.