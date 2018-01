¿Por qué solo se verán mujeres en el escenario de los SAG Awards 2018?

El movimiento Time's Up llamó la atención del público durante la alfombra roja de los Golden Globes 2018. Todas las actrices y celebridades que asistieron a la ceremonia de premios decidieron vestirse de color negro. Esta decisión fue unánime y se debe a la protesta en contra de los abusos sexuales que han desatado polémica en Hollywood en el último año.

Todo parece indicar que esta manifestación continuará en los Screen Actors Guild Awards 2018, que se llevarán a cabo en Los Ángeles. Por primera vez en la historia de estos premios, se eligió a una mujer para ser la presentadora oficial. En ediciones anteriores no había un rol protagónico y la ceremonia era dirigida por varios actores y actrices. Además, los 13 galardones serán entregados únicamente por mujeres.

Kristen Bell fue elegida para ser la anfitriona de los SAG Awards. Actrices como Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong'o, Emma Stone, Gina Rodríguez, Mandy Moore, Marisa Tomei y Rosanna Arquette serán algunas de las subirán al escenario para entregar las estatuillas.

We’ve got grins frozen on our faces! @IMKristenBell will be the first ever host of the 24th Annual @sagawards, airing Jan. 21st on @TNTdrama and @TBSnetwork. #sagawards pic.twitter.com/53JeBCfHF3

— SAG Awards® (@SAGawards) December 4, 2017