Guatemalteca compite en los Premios TVyNovelas

Gracias por la confianza @memodelbosquetv !!! Y un placer compartir la conducción contigo mi querida @inesgomezmont 🙌🏻❤️#premiostvynovelas @premiostvynmx No se lo pierdan en vivo el domingo 18 de febrero!!

A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on Jan 17, 2018 at 10:48am PST