10 eventos culturales para que celebres este fin de semana

Una proyección especial de Doctor Who, tributos a The Beatles y al rock clásico, un nuevo lugar para motivar a los pequeños a que aprendan arte, una instalación para ayudar a perros sin dueño y el inicio de nuevas temporadas de dos series de "HBO" son algunos eventos para el fin de semana.

ArtPack Naranjo, para enseñar arte a los niños

Con el propósito de potencializar las habilidades artísticas en los niños, Naranjo Mall presenta su nuevo espacio de entretenimiento, diseñada con diferentes secciones en donde pueden interactuar con pintura, colorear paredes y realizar pequeñas esculturas, entre otras.

ArtPark está ubicado en el primer nivel, Plaza Cemaco, y permanecerá hasta el 18 de marzo, con horario de jueves y viernes, de 12 a 20 horas; sábados y domingos, de 11 a 20 horas. El precio de ingreso por persona es de Q15.

Homenaje a "Abbey Road", de The Beatles

El viernes 19 y el sábado 20 de enero, a las 20 horas, en el Teatro Dick Smith del IGA, en la zona 4, la banda The Rubber Souls se fusiona con el Quinteto Strauss para hacer un recorrido por el vasto repertorio y los más grandes éxitos de The Beatles.

La presentación culminará con un homenaje a una de sus más aclamadas producciones discográficas, “Abbey Road”. Los precios de las entradas son Q75 en preventa y Q125 el día del evento.

Se proyectará el especial de Doctor Who

“Doctor Who: Twice Upon a Time” es un episodio que nos presenta la última aparición de Peter Capaldi como el duodécimo Doctor, así como la primera aparición de Jodie Whittaker como el decimotercero.

Este especial también marca el episodio final de Steven Moffat como productor ejecutivo de la serie. Se proyectará en el país mañana y el domingo 21 de enero, en las salas de Cinépolis. El precio de la entrada será Q43.

Filme animado “El hijo de Pie Grande”

El estreno familiar de la semana es “El hijo de Pie Grande”, que relata la historia de Adam, un extraño adolescente de 13 años que se embarca en una épica y arriesgada aventura para descubrir el misterio de la desaparición de su padre.

El joven descubre que es hijo del legendario Pie Grande, quien se ha estado escondiendo en el bosque durante años para protegerse a sí mismo y a su familia de una corporación poderosa que quiere hacer pruebas con su ADN.

El descubrirá un gran secreto que le cambiará la vida. Una entretenida película animada acerca del hijo de Pie Grande. ¡Muy pronto! https://t.co/ukjmrsLyMF pic.twitter.com/AQcqxpnNcM — CinepolisGT (@CinepolisGT) January 13, 2018

Rock clásico en vivo

Lydian Gray & The Black Jokers interpretarán canciones de rock clásico y hard rock (The Doors, Led Zeppelin, Creedence, Guns N’ Roses y Van Halen, entre otros), el viernes 19 de enero, desde las 21 horas, en Rock’ol Vuh Centro Cultural, 6a avenida, 1-32, en la zona 1. El precio de la entrada será Q25.

“La perrita”, para ayudar a Unidos por los Animales

El viernes 19 de enero, de 19 a 22 horas, en 1001 Noches, 1a avenida, 11-50, en la zona 10, se inaugurará la instalación “La perrita”, diseñada por LAMULTICOLOR, en colaboración con Little Coins y 1001 Noches.

Durante la fiesta de inauguración, los establecimientos Gins, Wild Dog, La Bóveda, Soul Ingusion, La Chelería y NiceTech donarán el 10% de su menú especial preparado solo para ese día.

La instalación estará expuesta en 1001 Noches durante un mes y todos los fondos serán donados a la fundación Unidos para los Animales quienes se dedican a rehabilitar y reubicar mascotas.

Curso de música para niños, adolescentes y adultos

La Asociación Cultural Victoria, con el apoyo de la Alianza Francesa de Guatemala, invitan a participar en su Programa Pedagógico Musical Infanto-Juvenil, para formar a la futura generación de músicos sinfónica de Guatemala, capaces de ser competitivos a nivel nacional.

Las clases comenzarán el 3 de febrero, en la Alianza Francesa, en la zona 13. Las pruebas de diagnóstico serán los sábados 20 y 27 de enero, también en la Alianza Francesa. Para cualquier duda puedes llamar a los teléfonos 5978-3546 y 2207-5757.

Música de Lafourcade, Laferte y Morrison

Celebra la música de Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Carla Morrison el sábado 20 de enero, desde las 20 horas, en Soma Centro Cultural, 11 calle, 4-27, en la zona 1. La entrada es por consumo.

Además de escuchar las discografías de estas intérpretes, se proyecarán los conciertos “Hu hu hu” (Natalia Lafourcade en vivo en el teatro Fru Fru + videos), “Mon Laferte en vivo en el Lunario del auditorio nacional CDMX” y “Carla Morrison en sesiones del molcajete”.

Nuevas temporadas de “Divorce” y “Crashing”

El domingo 21 de enero, a las 21 horas, se estrenará en “HBO” la segunda temporada de “Divorce”. Bajo los efectos de una separación traumática, Frances (Sarah Jessica Parker) y Robert (Thomas Haden Church) están aprendiendo a reconstruir sus vidas de modo independiente, aunque sigan vinculados por sus hijos y por los amigos en común.

Ese mismo día, a las 21:30 horas, también por “HBO”, comenzará la segunda temporada de “Crashing”. Creada y protagonizada por Pete Holmes, esta serie regresa con ocho capítulos y narra las vivencias de Holmes como comediante, y muestra el detrás de escena del universo de la comedia stand-up en la ciudad de Nueva York.

Entrega de los premios SAG

La actriz Kristen Bell será la anfitriona de la 24 edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), que se celebrarán el domingo 21 de enero, desde las 19 horas. “TNT” transmitirá la ceremonia. En la historia de los premios nunca ha habido un maestro de ceremonias por lo que Bell arranca una nueva tradición.