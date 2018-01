Kim Kardashian celebra con sensual foto que es "madre de tres"

Kim Kardashian es una de las estrellas de televisión más mediáticas del momento, ya que su show "Keeping Up with the Kardashian" es uno de los más vistos.

La socialité se convirtió en madre de su tercer hijo este martes, a través de una madre de alquiler.

El portal E! fue el que confirmó que la pareja le dio la bienvenida a su pequeña hija y que la familia se encuentra emocionada.

“Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa niña”, informó la estrella de televisión a través de su App.

En su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 106 millones de seguidores, compartió una fotografía en la que viste una camiseta, una licra y una sudadera, acompañado del texto "Madre de tres" (#momofthree)

#momofthree A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 16, 2018 at 7:04pm PST

La instantánea ya cuenta con más de 1.7 millones de "me gusta". Sin embargo, sus seguidores le hicieron una solicitud especial.

¡La foto de la bebé!

Los usuarios de esa red social le solicitaron con insistencia que compartiera una imagen de su tercer hijo.

good night A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 15, 2018 at 9:26pm PST

La madre de alquiler

La madre de alquiler de la segunda bebé de la pareja fue una joven de 20 años de edad, y está a punto de recibir el gran pago final.

Durante la gestación, la mujer recibió 4,500 dólares mensuales según el lujoso contrato firmado y recibirá un pago total de 68,500 dólares extra por parte de la agencia a la que presta sus servicios.