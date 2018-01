Desconectan soporte vital a actriz australiana tras accidente vial que cobró cuatro vidas más

La actriz australiana Jessica Falkholt murió en un hospital de Sydney el miércoles, tres semanas después de un accidente automovilístico que ya había cobrado las vidas de otras cuatro personas, incluidos tres miembros de su familia.

La actriz de 29 años, que interpretó a Hope Morrison en más de una docena de episodios de la longeva serie dramática "Home and Away" en 2016, falleció seis días después de que la desconectaran del soporte vital, dijo el Hospital St. George en un comunicado.

Completely unrelated to @MikeParrActor I know, but as a #HomeandAway fan I would like to send condolences to the extended family following the sad news #JessicaFalkholt has lost her fight 6 days after her life support was turned off. May the family RIP💔#Falkholtcarcrash #tragedy pic.twitter.com/xX3zxe5NV9

— Michael Parr Crew (@MichaelParrCrew) January 17, 2018