Muere Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries

La cantante y líder de The Cranberries ha muerto este lunes en Londres a los 46 años, según informa el diario irlandés Independent.

El fallecimiento de Dolores O'Riordan ocurrió en un hotel de Londres, ciudad donde se encontraba para la realización de una sesión de grabación.

Su publicista ha enviado un comunicado tras la noticia:

"Los miembros de su familia están devastados de escuchar la noticia y han solicitado privacidad en este momento difícil".

Hasta ahora no se han revelado más detalles de su muerte, según informa el portal.

#ULTIMAHORA | Nos deja a los 46 años @DolORiordan de @The_Cranberries. Las causas de la muerte aún se desconocen. Se encontraba en un estudio de Londres realizando una pequeña grabación. -D.E.P – pic.twitter.com/sQfob9h31w — RockFM (@RockFM_ES) 15 de enero de 2018

Más detalles

Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton nació Irlanda en 1971, entró a la banda en 1989 con quien logró el éxito mundial en los años 90.

La agrupación vendió más de 14,5 millones de álbumes solo en los Estados Unidos.

Se dieron a conocer con el popular álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".