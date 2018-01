Nicky Jam revela por qué tiene que subir 30 libras

El cantante y actor urbano Nicky Jam, se encuentra en plena preparación para protagonizar la serie “El ganador”, basada en su vida.

Por este motivo, el intérprete de canciones como “El amante” y “El perdón”, tiene que engordar nada menos que 30 libras, según confesó él mismo por medio de las redes sociales.

“Si ven que estoy más gordito fue porque me mandaron a engordar 30 libras. Yo no me quejé porque me encanta comer, ¿a quién no?”, dijo en la transmisión que hizo en su cuenta de Twitter.

La serie se esta filmando en México, Colombia, Puerto Rico y Boston; y es una producción de Boomdog Films para “Telemundo”, “Caracol TV” y “Netflix”.

Cabe resaltar que durante la serie aparecerán personajes que darán vida a otros músicos como Daddy Yankee.

A mediados de la década de los años noventa, Nicky Jam tuvo un encuentro con Daddy Yankee, con quien cosechó muchos éxitos hasta que empezó a consumir sustancias nocivas y alcohol.

En 2004 rompieron su amistad definitivamente y dejaron de trabajar juntos, pero eso ya ha quedado atrás.

“Como tengo que actuar yo mismo en la serie, de cuando estaba más gordito… les va a gustar la serie, que habla de todo lo mío, por lo que pasé, como el surgimiento, las cosas buenas, la guerra y esas batallas que viví”, adelantó el músico.

La serie se estrenará en el segundo semestre de este año.