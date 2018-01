La peor vestidas de los Critics‘ Choice Awards 2018

Continuamos la temporada de premios, en esta ocasión fueron los Critics‘ Choice Awards 2018.

Hace unos días los Globos de Oro nos dejaron una noche totalmente en negro y demostraron que ese total black se puede llevar a las mil maravillas.

Ahora es tiempo de echar un vistazo a los looks que menos nos han gustado de esta edición de los premios de los críticos.

La ganadora del premio a Mejor Actriz en una mini-serie o película para televisión no agradó con su vestido rosa.

#NicoleKidman killed it in the fashion department at the #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/u7gaLbI2fp

— Yahoo7 Be (@yahoo7be) 12 de enero de 2018