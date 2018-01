Eventos culturales para que disfrutes este fin de semana

Para arrancar con todo el 2018 presentamos nuestra primera expo internacional. #CosmovisiónFemenina es una muestra colectiva que busca evidenciar que dentro de toda artista, hay una mujer que grita y aúlla. Con la participación de exponentes de Guatemala, México y Brasil. Acompáñennos el próximo viernes 12 de enero a partir de las 7:30PM en 12 calle 3-08 zona 1. ENTRADA GRATUITA. #Expo #Colectiva #Arte #ArteConceptual #Grabados #Fotografía #Escultura #Collage #Guatemala #México #Brasil #Muestra #Galería #CentroHistórico #TIMESUP #GirlPower #Expresión #Creatividad

A post shared by Revista CAPIUSA (@revistacapiusa) on Jan 5, 2018 at 8:42am PST