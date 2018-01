“Downsizing”: Hacerse pequeños para salvar el mundo

Además de ser la nueva película de Matt Damon, “Downsizing” introduce a la promesa de la actuación Hong Chau. Con sus dos primeras películas, la actriz estadounidense, pero nacida en Tailandia, ha logrado más que la mayoría de los intérpretes en todas sus carreras.

No solo porque ha trabajado con dos de los mejores directores del cine estadounidense: Con Paul Thomas Anderson en “Inherent Vice” y ahora con Alexander Payne, sino que también porque su interpretación del personaje de Ngoc Lan Tran en “Downsizing” la ha hecho candidata firme para la temporada de premiaciones.

Publinews Internacional habló con Chau sobre “Downsizing” y la posibilidad de lograr premios gracias a su actuación.

“No me afecta para nada”, asegura Chau.

“Reconozco que en esa discusión entran muchos más factores que solo si una persona es talentosa o si el material es digno de algún tipo de elogio. Es una conversación desordenada que tiene muchas entradas y salidas, y lo reconozco. Siento que me he ganado esa posibilidad al interpretar a esta increíble mujer en una película fantástica”, añade.

Creatividad

Chau insiste en que trabajar con Payne ha sido un sueño, especialmente cuando admite que su trabajo por mucho tiempo ha sido “original, creativo, siendo capaz de relacionar muchísimos temas” que ella se toma muy en serio.

“Espero que no le estemos predicando a nadie”, destaca Chau.

