Gaby Moreno compartirá escenario con Alex Lora

Después de muchos años de no poder hacerlo, por fin celebrando con mi hermana juntas nuestros cumpleaños! (Ella el 13 y yo el 16). ❤️ you sis @analumo1 !! #sisterlove #decemberkids #sagitario

A post shared by Gaby Moreno (@gaby_moreno) on Dec 17, 2017 at 11:19pm PST