Dulce María sorprende al mostrar su rostro sin maquillaje

Desde su participación en “RBD”, Dulce María cautivó a cientos de fanáticos en todo el mundo con su belleza.

Y para iniciar el año le regaló a sus fans una fotografía que sorprendió a muchos.

“La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo… el simple hecho de vivir es un regalo. Mientras tengamos los ojos abiertos, apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto. No dejemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos, no hay que renunciar a nuestros sueños”, escribió la cantante junto a una imagen donde se dejó ver sin maquillaje.

Roba suspiros

Un día antes, la mexicana compartió otra fotografía donde mostró su rostro al natural. Estas dos imágenes de Dulce María consiguieron más de 45 mil likes cada una y los fieles fanáticos no dejaron pasar por alto su belleza.

"Naturalmente maravillosa”, “luce muy linda sin maquillaje”, “eres igualita a tu mamá”, “la belleza de tu cara lo dice todo”, “te amo”, “eres toda una guerrera”, “eres la mejor siempre”, “me encantas” y “eres la chica preciosa con la que había soñado toda mi vida”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Aunque esta no es la primera vez que la exintegrante de RBD se muestra sin maquillaje a sus 32 años, sigue cautivando a sus seguidores cada vez que se muestra a cara lavada.