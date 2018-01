Una nueva denuncia de abuso sexual en contra de Nick Carter

Nick Carter suma una nueva acusación de violación, en esta ocasión fue la que lo denunció al Departamento de Policía Regional del Sur en Pennsylvania.

De acuerdo con la mujer, ella tuvo relaciones sexuales con el cantante cuando aún era menor de edad.

Según el informe, el integrante de los Backstreet Boys fue acusado de ofensiva sexual y de agresión lasciva al participar en actividades sexuales con una persona entre 12 y 16 años.

Ella aseguró que fue invitada a quedarse en dos ocasiones a la propiedad de los Carter y en ese lugar mantuvo relaciones sexuales en tres oportunidades con Nick y también con su hermano Aaron.

En ninguna de ellas utilizaron algún método de protección sexual y aseguró que tampoco se estaba cuidando con anticonceptivos.

El informe también indica que al ser entrevistado por la policía, el hermano del cantante admitió que la menor los visitó durante algunos meses en su casa y que tanto él como Nick tuvieron relaciones sexuales con la mujer.

La cantante Melissa Schuman aseguró que fue violada por el cantante en el 2002, cuando ella tenía a penas 18 años de edad.

La artista relató que él la invitó a pasar un tiempo a solas en su casa, pero cuando llegaron al lugar, este cambió de actitud y empezó a besarla hasta desabrocharle el pantalón a pesar de que ella se negó.

Según el testimonio publicado en su blog personal, Schuman detalló:

"Era fuerte y mucho más grande que yo, y no había ninguna forma de que pudiera abrir la puerta y conseguir que alguien me ayudara. Me sentía asustada y atrapada. No podía irme".