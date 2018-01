Oprah Winfrey hace llorar en los Golden Globes con su poderoso discurso

Oprah Winfrey recibió este domingo el premio honorífico Cecil B. de Mille en la 75 edición de los Golden Globes y terminó siendo ovacionada por la audiencia debido a su gran discurso.

La productora y conductora hizo llorar a varios famosos con sus emotivas palabras en el evento que se desarrolló en el hotel Beverly Hilton.

Como todos esperaban, la actriz estadounidense habló sobre los casos de abusos sexuales y las denuncias que conmocionaron a Hollywood en los últimos meses.

El discurso de Winfrey siguió en la misma línea bajo el lema #TimesUp, planteado para esta entrega de premios.

Además pidió el reconocimiento a quienes no pertenecen a la industria cinematográfica: Démosle las gracias a todas las mujeres que soportaron el abuso durante años".

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018