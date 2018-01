Jennifer Aniston y Angelina Jolie se reencontrarán en los Golden Globes

En los Golden Globes 2018 se esperan muchas sorpresas, sin duda serán únicos y especiales por varias razones.

Esta será la primera vez que el color negro se convertirá en el protagonista absoluto de la ceremonia que arranca la temporada de premios.

Para la edición de este año, la iniciativa 'Time's Up' ha invitado a todos los asistentes a que se vistan de negro (ellas y ellos) como forma de protesta contar los casos de abuso sexual que han aflorado en los últimos meses en Hollywood.

The #GoldenGlobes Red Carpet is almost ready and @sethmeyers is rolling out the path to Hollywood's Party of the Year™ FOR YOU! The carpet opens at 6pm ET/3pm PT LIVE on our Facebook page, then catch the main show on NBC at 8pm ET/5pm PT! #Globes75 pic.twitter.com/fIHzbfiIKd

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2018