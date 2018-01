Las predicciones de películas para arrasar en la temporada de premios 2018

A partir del 7 de enero del 2018, los Golden Globes abrirán la temporada de premiaciones a lo mejor del cine.

Y ya hay algunas historias que se postulan como las grandes favoritas a arrasar con las diferentes estatuillas.

Basados en las críticas y los estrenos más taquilleros, así como los elogios en los festivales de Sundance, Venecia, Telluride, Toronto y Londres, estas son algunas de las predicciones para la temporada de premios 2018.

Sin duda alguna, entre las ocho películas que elige La Academia cada año está la gran ganadora que conquistará cada ceremonia.

“Dunkerque”, el décimo film de Christopher Nolan podría ganar como Mejor director y Mejor película. Esta historia sobre la segunda guerra mundial es emocionalmente poderosa y su calidad ha sido muy aclamada.

“Call Me By Your Name”, de Luca Guadagnino, es una romántica cinta que ha cautivado al público desde su presentación en el Festival de Cine de Sundance, donde se volvió en la película más alabada.

“The Shape of Water” de Guillermo del Toro ha acumulado cientos de críticas positivas. Aunque no llegará a los cines hasta inicios del 2018, ya la han catalogado como una de las favoritas a los premios Oscar.

“Blade Runner 2049” es una segura candidata a los diferentes premios. Tuvo un gran éxito en taquilla y fue halagada por los críticos.

“I, Tonya” en definitiva se postula como una de las grandes favoritas por la actuación de Margot Robbie y Allison Janney al darle vida a la historia de la polémica expatinadora artística de hielo olímpica, Tonya Harding.