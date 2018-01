La quiniela de los premios Globo de Oro 2018

“La forma del agua”, del mexicano Guillermo del Toro, parte como una gran favorita en la edición número 75 de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director.

La película de del Toro, que está ubicada en la Guerra Fría, también aspira a mejor guion, mejor actriz de drama, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor banda sonora original.

El filme competirá con cintas como “Dunkirk”, “Call Me By Your Name”, “The Post” y “Three Billboards”.

La miniserie "Big Little Lies" apunta a ser la gran protagonista en la categoría de televisión, luego de alzarse con seis nominaciones, entre ellas dos de mejor actriz para Nikole Kidman y Reese Whiterspon.

“Coco”, la nueva producción de Pixar, es la favorita para el premio a la mejor película de animación.

La serie original de Netflix, “Stranger Things” es una de las favoritas en la categoría mejor serie dramática de televisión, mientras que Juegos de Trono cuenta únicamente con una sola nominación.

Estos premios son el pistoletazo de salida a una temporada de reconocimientos que culmina con los Oscar.

La gala se celebrará el domingo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, bajo la conducción del comediante y presentador de televisión Seth Meyers.