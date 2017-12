La millonaria cifra que Mariah Carey gana cada Navidad por su éxito “All I Want for Christmas Is You”

Desde que fue lanzada la canción de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You” hace 23 años la cantante se embolsa una millonaria cifra en cada Navidad.

Este es uno de los más grandes éxitos en las fiestas decembrinas por lo que, año con año, genera ingresos monetarios a la diva.

Incluso, el tema logró entrar en el Top 10 de Billboard Hot 100, ocupando el noveno lugar.

Cabe mencionar que Carey escribió la canción en tan solo 15 minutos declarando su deseo de pasar la Navidad en compañía de su gran amor, en un lugar lleno de regalos y adornos de la época.

Y esa increíble idea hace que Mariah gane aproximadamente medio millón de dólares al año.

Desde su debut en 1994, “All I Want for Christmas Is You” ha recaudado aproximadamente 60 millones de dólares en total.

Ha tenido muchas versiones interpretadas por grandes artistas y en YouTube, el video original cuenta con casi 400 millones de reproducciones desde que se publicó en la plataforma en el 2009.

Este es el clip más popular de Mariah Carey hasta el momento.

Volverá al Times Square para Año Nuevo

La diva del pop Mariah Carey confirmó que volverá a cantar en la celebración de Times Square en Nueva York para recibir el 2018, un año después de haber sido humillada por problemas técnicos en el televisado evento anual.

"Todos podemos estar de acuerdo en que el año pasado no fue exactamente como lo planeamos y estamos encantados de avanzar juntos para brindarle a Estados Unidos una increíble noche de música y celebración", dijo Carey en una declaración conjunta el viernes con Dick Clark Productions, empresa que dirige el espectáculo.

