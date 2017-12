Lili Estefan quiso mostrar sus pasos de reggaetón, pero le llovieron críticas

Obviamente no podía faltar #Báilame de @nacho 💃💃💃 nuestro tema del verano con @liliestefan y @rauldemolina gozando 👌🎄😍 #gyfdetrasdecamaras #chritsmasparty

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Dec 21, 2017 at 8:19pm PST