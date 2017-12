¡El mítico Stan Lee cumple 95 años!

Hoy cumple 95 años el creador y co-creador de icónicos personajes y superhéroes que han trascendido en la historia, además de escritor y editor de historietas, el mítico Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee.

Más allá de los distintos cameos que ha realizado en algunas películas de Marvel Studios, Stan Lee siempre será recordado por los fanáticos por sus distintas creaciones de personajes, tales como Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, X-Men, Daredevil, así como Spider-Man y Doctor Strange, co-creados junto con el caricaturista Steve Ditko.

Desde ayer, en sus cuentas oficiales en redes sociales se anticipó que hoy cumpliría 95 años, pero también invitó a los fans a compartir sus deseos a Lee y "fan arts", adjuntando la etiqueta #StanLee95.

Tomorrow (12/28) is Stan's Birthday! Share your wishes and fan art with the hashtag #StanLee95 to help us keep track of all the goodwill! #EXCELSIOR (Art by @lifeanimated ) pic.twitter.com/kKTQJnOXwm

— stan lee (@TheRealStanLee) December 27, 2017