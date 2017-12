Mon Laferte no pudo contra las críticas y se retira de la música temporalmente

Mon Laferte ha tenido un año difícil debido a los escándalos en los que se ha visto envuelta por su fuerte carácter, lo que la ha convertido en centro de críticas.

A pesar de que lanzó su disco “La Trenza” y comenzó su gira “Amárrame Tour”, la cantante chilena decidió despedirse de los escenarios tras 10 años de carrera.

La artista mencionó que esta pausa será temporal para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en este tiempo.

“Sí necesito un tiempo de… también como para reflexionar todo lo que me ha pasado, porque no he tenido el momento de como… parar y ver todo lo que ha pasado todo este tiempo. Que han sido cosas increíbles”, dijo la cantante de 34 años de edad.

Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa, donde también confesó que nunca imaginó que esto pasaría, pero que es algo que en realidad necesita. Además, habló de que tiene otros proyectos en mente que quiere materializar.

“Tengo ganas de escribir, tengo muchas canciones, tengo un proyecto ambicioso, como les decía, que quiero hacer, que mezcla música, danza, entonces necesito tiempo para esto”, explico la intérprete.

Un último adiós

Antes de decir adiós a los escenarios Mon Laferte dará un último show al lado del gran Plácido Domingo. Confesó que está algo nerviosa y no quiere olvidar la letras de las canciones.

“Yo no he hablado con él todavía. Entonces… eso creo que me genera más nervio. Estoy súper impaciente, no sé cómo es él, cómo será su personalidad… Debe ser… no sé, me imagino, que debe ser muy detallista para trabajar. Entonces… como que quiero aprender de él y también me genera ahí como un miedo de… si lo voy a hacer bien”, agregó.