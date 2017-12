Conductor de televisión mata a un puma, se lo come y lo publica en vivo

Con fuertes imágenes y declaraciones, el conductor de televisión canadiense, Steve Ecklund, acaparó en dos segundos los reflectores al subir a sus redes sociales fotografías en donde se muestra felizmente cocinando a un puma que él mismo mató.

Sin escrúpulos y hablando abiertamente del tema, el Señor Ecklund, se declaró apasionado de la cacería.

Sin embargo, en esta ocasión superó los límites al matar a un puma de la provincia de Alberta en Canadá y momentos después cocinarlo para comérselo. Algo totalmente repugnante para nuestros gustos.

La sonrisa y la felicidad que refleja el conductor en su cocina mientras sazona los pedazos del animal fallecido es de total satisfacción para él.

Su equipo de trabajo, en The Edge, leyeron las fuertes críticas que hacía la gente hacía el acto repugnante que había cometido Ecklund, lo defendió diciendo lo siguiente:

#SteveEcklund and @TheEdge_TV need to be taken down. This is not ok. To everyone else, Merry Christmas x pic.twitter.com/gDUzdWRHbX

— Canadian Sky (@CanadianSkyUK) December 20, 2017