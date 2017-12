Lorena Herrera habla del prosticatálogo de Televisa y de lo que sufrió

Lorena Herrera decidió hablar del prosticatálogo de Televisa, que hace unas semanas algunas colegas confirmaron y que otras negaron.

La actriz rompió el silencio sobre el supuesto catálogo de actrices que la compañía ofrece a clientes o a su ejecutivos.

“Yo no, jamás he tenido ninguna invitación de ningún ejecutivo o alguien de la empresa, siempre han sido productores muy respetuosos, siempre he tenido una relación cordial y jamás ver algo así”, dijo sobre el prosticatálogo que generó un escándalo.