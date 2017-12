La estremecedora nota suicida que dejó Kim Jong-Hyun, estrella del K-pop surcoreano

Ayer, el mundo de la música K-pop se vio de luto cuando Kim Jong-Hyun se quitó la vida.

El joven fue encontrado sin vida a sus 27 años de edad el pasado lunes en un apartamento que alquiló en Seúl. Sin embargo, se dio a conocer que dejó una nota explicando por qué tomó esta decisión.

El texto ha sido difundido a través de la red social Instagram por la cantante Jang Hee-yeon, del grupo Dear Cloud y amiga cercana del vocalista de la banda SHINee.

"Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo", escribió el intérprete.

"Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal…¿Por qué lo elegí?", continúa diciendo asegurando que la presión pública influyó en su decisión.

Rip #kimjonghyun A post shared by DLR_4ever (@dlr_4ever) on Dec 19, 2017 at 6:04am PST

Se despidió de su hermana

Aunque no se sabe cuándo exactamente fue escrita esta carta, la amiga de Kim consultó con la familia del fallecido artista antes de hacer pública la nota.

"Dime que esto es suficiente, que lo hice bien. Incluso aunque no puedas sonreír, no me despidas echándome la culpa. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Adiós", concluye la carta.

El vocalista de la banda SHINee envió un mensaje muy similar a su hermana por teléfono horas previas a su muerte. Aunque su familiar alertó a la policía, ya fue muy tarde para cuando estos llegaron al lugar.

Debido a que existen claros indicios de que lo que ocurrió fue un suicidio, tanto la familia de Kim como las autoridades decidieron no practicarle una autopsia al cuerpo.