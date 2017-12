José José se encuentra bien de salud tras haber sido hospitalizado

Hace algunos días, José José tuvo que ser ingresado a un hospital de emergencia. Rápidamente, los fans preocupados creyeron que se debía a que padecía de cáncer ya que en marzo de este año tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para remover un tumor cancerígeno en el páncreas.

Sin embargo, su relacionista pública, Laura Núnez aclaró que el cantante tiene neumonía y a eso se debío su ingreso al centro médico.

"No tiene metástasis, no tiene cáncer. Está libre de todo eso. No tiene ninguna infección ni se está debatiendo entre la vida y la muerte", explicó diciendo que su salud se encuentra estable.

Existen varios rumores tras la reciente hospitalización de José José​ y su representante nos aclara cuál es su estado de salud ¡Checa! pic.twitter.com/4rlqnM2qbD — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) December 18, 2017

"Simple y sencillamente el sistema inmunológico bajó sus defensas y se prefirió traerlo al hospital en lugar de que fuera en casa, esto con el fin de que reciba la mejor atención médica posible las 24 horas", agregó.

Además, indicó que “El Príncipe de la canción” debe mantenerse en el hospital hasta que se recupere por recomendación de los médicos.

La lucha contra el cáncer

A mediados de marzo, José José informó a sus fans sobre la presencia de un pequeño tumor, lo que le estaba provocando que perdiera bastante peso en los últimos meses.

A través de un video, explicó sobre su viaje a Estados Unidos para hacerse unos estudios en ese entonces.

"Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida de la mano de Dios y de la mano de ustedes", dijo el cantante cuando finalmente le diagnosticaron el tumor.