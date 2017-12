Demi Lovato muestra sus atributos en un “alocado” atuendo

Demi Lovato participó en el concierto navideño de Florida luciendo un jeans que dejaron a todos con la boca abierta.

El conjunto estaba compuesto por un body negro de encaje, que potenciaba toda su sensualidad y resaltaba sus curvas.

Para la parte de abajo eligió un atuendo "dos piezas" unido por tiras y argollas que dejan al descubierto la parte alta de sus piernas.

Los vaqueros pasan por debajo del tacón de las botas blancas, convirtiéndose éste en el look denim más loco desde que Britney Spears y Justin Timberlake fueran a los AMA de 2001.

Demi Lovato / Foto: Getty Images

Demi Lovato / Foto: Getty Images

Eleva la temperatura

La ex actriz de Disney compartió su insólito vestuario en una foto que colgó en Instagram Stories.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que lo hizo de espaldas, mostrando sus atributos traseros.

Demi Lovato / Foto: Instagram

Juntos en concierto

Rock in Rio Lisboa anunció hoy que la cantante estadounidense se unirá a Bruno Mars en el segundo día de la edición de 2018 del festival, el 24 de junio.

Lovato, que actuará por primera vez en Portugal, lanzó este año su sexto álbum de estudio, Tell Me You Love Me, donde destacan sencillos como Sorry Not Sorry y You Don't Do It for Me Anymore.

La artista alcanzó la fama con su papel en la película de Disney Camp Rock (2008), año que lanzó su primer álbum, Don't Forget, que la lanzó al estrellato internacional con temas como Get Back y La La Land.

El show arranca en la capital portuguesa el fin de semana del 23 y 24 de junio y regresa para un segundo acto los días 29 y 30 del mismo mes, con actuaciones ya confirmaciones de artistas como los británicos Muse o los estadounidenses The Killers.