Kate del Castillo revela íntimo detalle que involucra a un reconocido actor

Luego de que Sean Penn estallara en contra de la actriz mexicana, a través de su vocero, en lo referente al lanzamiento del documental “The day I met El Chapo”, en el que ella cuenta cómo sucedió su encuentro con el actor de Hollywood y el capo de la droga, sale a la luz una entrevista en la que Kate confiesa que hubo intimidad entre ella y Sean.

Al ser cuestionada sobre por qué había admitido hasta ahora que tenía algo más que una amistad con el actor, ella respondió: “nadie me preguntó, y fue tan estúpido que todos pensaban que yo había tenido algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó, y no estoy fanfarroneando”.

Asimismo, Kate del Castillo dio otro sorpresivo giro a esta historia al confesar que sí tuvo mucho miedo durante su encuentro a solas con el capo de la droga: “Pensé que me violaría o me mataría”, declaró.

Por otra parte, ante la respuesta de descontento de Sean Penn sobre el documental, Netflix ya respondió en un comunicado de prensa

.@katedelcastillo speaks to @JujuChangABC about her meeting with El Chapo, Sean Penn and her new @netflix documentary #TheDayIMetElChapo pic.twitter.com/CO3zTt1YXL

— Good Morning America (@GMA) October 20, 2017