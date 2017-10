Quentin Tarantino admite saber de conducta sexual de Harvey Weinstein

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino admitió en una entrevista publicada el jueves que sabía desde hacía décadas que el productor Harvey Weinstein cometía abusos sexuales y confesó que se sentía avergonzado por no haber hecho nada al respecto.

"Sabía lo suficiente como para haber hecho más de lo que hice", le expresó Tarantino a "The New York Times", citando varios episodios que implicaban a reconocidas actrices.

"Había algo más que los tradicionales rumores y los chismes habituales. No era información de segunda mano", señaló.

Quentin Tarantino, on Harvey Weinstein: "I knew enough to do more than I did" https://t.co/ZevU5qW9aG

— The New York Times (@nytimes) 19 de octubre de 2017