Actores de "Breaking Bad" recaudarán fondos para Puerto Rico

Dos actores de la exitosa serie "Breaking Bad" realizarán un evento de recaudación de fondos la próxima semana en Albuquerque a beneficio de las víctimas del huracán María en Puerto Rico.

Bob Odenkirk, quien interpretó en la serie al ruin abogado Saul Goodman, patrocina el evento benéfico en Albuquerque, donde se filmó el programa, anunció el actor en las redes sociales.

"¡Albuquerque! Un evento benéfico para Puerto Rico — 23 de octubre con mi amigo Steven Quezada de Breaking Bad. ¡Acompáñennos si pueden!", escribió Odenkirk en Twitter, en inglés, e incluyó una imagen de la invitación.

Albuquerque! A benefit event for Puerto Rico -October 23 with my friend Steven Quezada of Breaking Bad. Join in if you can! pic.twitter.com/m0pwyGRi4o

