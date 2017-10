Gabriel Fuentes: "Mis canciones son recopilaciones de excesos emocionales"

Publinews conversó con el guatemalteco Gabriel Fuentes, quien está próximo a lanzar su primer EP llamado “Del Caos al Cosmos”.

Este proyecto se caracteriza por considerarse como “canción de autor” y ha permitido al joven de 20 años ser un músico muy versátil.

¿Cómo te iniciaste en la música?

Fue por accidente, yo estaba perfilado para miles de cosas más, pero haciendo deporte me quebré el brazo y ya no pude seguir practicando. Tenía 9 años y pensando en qué iba a pasar el tiempo, surgió la posibilidad de estudiar batería y me di cuenta que tenía una facilidad muy grande para los instrumentos. Me pase a guitarra, piano, bajo y otros instrumentos, hasta que a los 15 años decidí que esto era lo que quería hacer.

Lanzaste tres canciones acústicas.

Son canciones que están incluidas en el disco, son recopilaciones de mis excesos emocionales. Desde los 17 hasta mis 20 años, he vivido muchas experiencias que se han caracterizado por tener mucha intensidad y eso queda plasmado en esos temas. Son muy honestas, sinceras, no hay maquillaje, es como descubrirme completamente.

¿Por qué lanzar tres sencillos juntos previos al lanzamiento de tu EP?

Me di cuenta que antes de lanzar el disco, el cual trabajo desde hace dos años con estándares de calidad muy altos, queríamos que la gente se familiarizara con las canciones. Y también por eso las sacamos en formato acústico, para que las empiecen a asimilar y reciban mejor el trabajo de estudio que hemos realizado.

En el disco estarán incluidas con otro tipo de arreglo, pueden esperar versiones completamente distintas.

¿En qué te inspiras para escribir?

Yo hago canciones por el único deseo de comunicar lo que me pasa. Quisiera que mis canciones pudieran acompañar a las personas en sus momentos más tristes o felices.

¿Cómo definirías tu género musical?

Yo lo que hago es canción de autor, soy un cancionista y lo que hago es dejar que canciones nazcan y no pienso en el género. Esto te da la libertad de solo enfocarte en lo que las canciones necesitan y poder utilizar recursos de distintos géneros para llegar a la intencionalidad que la canción requiere.

¿Qué nos puedes adelantar de tu primer álbum?

El disco se llama “Del Caos al Cosmos” y lo lanzaremos el 21 de noviembre. Es un EP de cuatro canciones, incluyen las tres que ya presentamos y una extra. Participan los mejores músicos de Guatemala y de Estados Unidos. Este disco está muy influenciado por aspectos de rock alternativo muy suave, blues, y otros géneros que ayudan a darle tintes.

¿Piensas lanzar videos oficiales de los sencillos?

Vamos a tener un único video oficial del single del disco, el cual es “Del Caos al Cosmos” y estamos trabajando en la producción del clip. Será dirigido por Romeo López Aldana y planeamos algo con muchísima calidad.

¿Cuál es tu mayor meta como músico guatemalteco?

Creo que un músico puede llegar hasta donde el público se lo permita. No tengo muy claro a dónde va a llegar el proyecto, solo sé que le estamos apostando todo y le ponemos mucha pasión. Mi meta principal es presentar contenido de mayor calidad y llegar a calidad internacional.