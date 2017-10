7 consejos de Angie Taddei para vestir a la moda

La mexicana Angie Taddei es conductora del programa “Cámbiame el look”, la primera versión latinoamericana del famoso formato "How Do I Look", que se transmite los lunes, a las 19 horas, por “E!”.

Publinews conversó con ella acerca de sus mejores consejos para vestir bien a la moda sin gastar mucho y utilizando toda nuestra creatividad.

1 Lee revistas especializadas.

“La moda me gusta desde que vestía a mis muñecas, pero cuando mejoré en serio fue al comenzar a leer revistas de moda y observar las fotografías. Aprendí a manejar mejor mi imagen y usar los colores. Platicar con amigas que saben del tema también ayuda".

Holaaaa desde el camerino! 😘😘😘 A post shared by Angie Taddei (@angietaddei) on Aug 31, 2017 at 9:55am PDT

2 Renovar el look.

“El reto más difícil para cambiar tu imagen es aceptar que necesitas ese cambio. En mi experiencia, varias chicas que deben tener su cambio de look viven una experiencia poco agradable porque se sienten cómodas como son y creen que no lo necesitan. Mi trabajo es explicarles los beneficios de ese cambio de look y de estilo de vida”.

3 El autoestima.

“Cuando es una chava que tiene poco autoestima y realmente ni siquiera se fija en lo que viste, es muy complejo cambiarles el look ya que viven con mucha inseguridad.

En 'Cámbiame el look' hacemos una intervención cuidadosa porque la persona está muy expuesta y su situación es frágil. Debemos decirle que su imagen le está frenando conseguir logros en su vida".

Para quienes preguntan, mis looks de hoy en #CámbiameElLook son del diseñador mexicano @marcomanero 🖤 pic.twitter.com/Iih8Y4mqiy — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) October 3, 2017

4 Para adolescentes.

"Me pongo en el lugar de una niña de 20 años que debe experimentar y jugar para después llegar a una edad en que se tendrá un estilo definido.

Durante los veintes es para pasarla bien, colgarte lo que quieras y equivocarte, y no pasa nada. No hay que tomarse las cosas tan en serio en la moda cuando tienes esa edad".

5. Look auténtico.

"Lo primero para tener un look auténtico es saber qué se quiere comunicar. Para mí, la clave es saber quién eres tú, a qué quieres dedicarte, qué quieres decir con tu imagen y cuáles son las metas de la vida.

De ahí se puede partir para elegir vestuarios, accesorios, peinados y maquillaje".

6. Compra lo básico.

"Debes invertir en piezas de calidad para lo básico, como un buen jeans, una blazer, una camisa, un suéter y un par de zapatos. Estos te durarán toda la vida (risas). Para las mujeres, recomiendo un vestido negro.

Después, todo lo que está de tendencia como sombreros, cinturones o bufandas, ya se pueden comprar en lugares más baratos. No durará mucho el producto, pero la moda es también cambiante".

7. Creatividad.

"Los latinoamericanos somos muy creativos. Se nota que nos gusta vivir y disfrutar lo que nos da el día a día. Somos muy alegres, así que no nos tomamos mucho en serio las cosas.

Después de grabar el programa y ya en casa puedo reirme y disfrutar mi experiencia con la moda, eso nos hace inigualables. Seamos creativos con nuestra ropa y nuestro estilo".