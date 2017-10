Revista porno ofrece $10 millones por información contra Donald Trump

El propietario de la revista pornográfica estadounidense Hustler, Larry Flynt, ofreció este domingo en un anuncio a toda página en el diario The Washington Post 10 millones de dólares por cualquier información que permita destituir a Donald Trump como presidente.

"No espero que los amigos multimillonarios de Trump le delaten, pero confío en que hay mucha gente que sabe cosas a quien 10 millones de dólares le parecerá mucho dinero", explica en la publicidad.

Flynt reconoce que en el pasado usó este método para acabar con la carrera de dos políticos republicanos.

"Ante la crisis actual, he aumentado la recompensa a 10 millones de dólares", señala. "Tengo la intención de pagar toda la suma".

La publicidad lleva por título –y en mayúsculas– "USD 10 millones por información que permita el impeachment y destitución de Donald J. Trump de la presidencia".

Larry Flynt 10 milion for info leading to impeachment Full page ad in the Washington Post today. pic.twitter.com/UEqwTFZAPI"

— culture keeper (@folkculturekeep) October 15, 2017