Jason Momoa pide perdón por decir que tuvo la oportunidad de “violar a hermosas mujeres” en “GOT”

Durante la Comic Con de San Diego en 2011 el actor de “Game of Thrones” tuvo terribles declaraciones cuando le preguntaron cómo es para él grabar una serie de ciencia ficción.

“Me encanta porque hay cosas que puedes hacer. Como arrancarle la lengua a alguien o violar mujeres hermosas”, fue parte de la respuesta que viene circulando en un video de redes sociales.

tw: rape

a horrific clip of jason momoa saying he loved working on #gameofthrones bc he "got to rape beautiful women." men are trash. pic.twitter.com/K2RBmsWEt6

— libra queen (@peeanofreek) October 12, 2017