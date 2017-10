Jared Leto explica su ceguera en “Blade Runner 2049”

Mucho se ha hecho sobre la tendencia de Jared Leto de ser metódico en cuanto a sus personajes. No solo ha perdido o ganado una cantidad poco saludable de peso, sino que también se involucró con sus compañeros de elenco de “Suicide Squad” con una cantidad variada de “regalos”.

Así que, cuando el artista ganador de un Óscar fue contactado para interpretar a Niander Wallace en “Blade Runner 2049” de Denis Villeneuve, antagonista de Ryan Gosling y Harrison Ford, Leto siempre fue extremista para obtener la mejor versión de sí como actor.

Se supo hace poco que, para esta película, Leto usó lentes de contacto que lo hicieron ciego, un proceso que Villeneuve admitió que lo hizo llorar en agradecimiento. Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Leto sobre su preparación y proceso para “Blade Runner 2049”, pero el actor fue bastante tentativo sobre sus esfuerzos al principio.

Ceguera voluntaria

Por supuesto, de lo que en realidad queríamos hablar con Leto era sobre su decisión de cegarse a sí mismo temporalmente. Así que enganchándome de esa respuesta, le pregunté sobre los lentes de contacto y sobre por qué decidió usarlos.

“Sí, los usé”, confesó Leto. “Eso fue algo que hice. Si fuera un mejor actor, podría haber empezado a actuar de inmediato. Pero es bastante difícil actuar de ciego. Te das cuenta de lo que es cuando empiezas a dejar de ver. En realidad esto es eficiente, porque en vez de dedicar energía en ver, puedes dedicarla en otras cosas, porque solo tenemos cierta energía creativa en un momento dado. Eso fue beneficioso”, explicó.

