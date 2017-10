VIDEO. Charlie Puth vomitó durante un programa de televisión

Charlie Puth no pudo contener la náusea y vomitó en pleno programa de televisión. El video fue compartido en las redes sociales de The Late Show con James Corden. Aunque el incidente fue premeditado, o al menos esa era la intención del presentador.

El cantante estaba jugando “Spill your guts or fill your guts”, una dinámica en la que los participantes deben contestar preguntas comprometedoras y si se niegan a hacerlo, deberán comer platillos realmente desagradables.

En el programa también estaban presentes Josh Gad, Michelle Dockery y Rachel Bloom, quienes disfrutaron de un momento divertido junto a Puth y Corden.

Los detalles

Todos los participantes tuvieron su turno, pero desde el inicio Charlie se mostró muy incómodo y explicó que no aguantaría la náusea.

“La gente que me conoce sabe que tengo un estómago muy, muy sensible. Ni siquiera puedo estar cerca de las coles de Bruselas, mucho menos de todo esto”, dijo el artista, haciendo referencia a los platillos frente a él.

Lengua de vaca, saliva de pájaro, testículos de ave y saltamontes eran algunos de los bocadillos que deberían comer si no contestaban.

En varias ocasiones Puth estuvo a punto a vomitar e incluso llegó a ponerse una cubeta en las piernas para evitar cualquier percance. Sin embargo, al llegar su turno, le hicieron una pregunta que no quiso contestar. Como penitencia debía comer saltamontes, pero no lo logró y terminó por vomitar en el balde.

“¿Quién canta mejor: Selena Gómez o Meghan Trainor?”, fue la pregunta que le hizo el presentador.

via GIPHY

Su reacción

Puth demostró que tiene un buen sentido del humor y se burló si mismo. El cantante publicó en Twitter una reacción ante los memes de la expresión de su rostro.