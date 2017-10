Bikini traiciona a Mane de Acapulco Shore y muestra la realidad de sus atributos

Mane de "Acapulco Shore" estuvo hace unos días en Playa del Carmen como invitada al aniversario de un prestigioso club.

De acuerdo con TV Notas, la joven señaló que disfruta del éxito que tiene y de su soltería.

La modelo y empresaria de 27 años fue fotografiada por le medio mexicano, quien la captó mostrando sus figura en bikini.

Mientras disfrutaba de la playa, su traje de baño dejó ver la forma real de su trasero con celulitis.

Las fotos ya circulan en las redes y los usuarios la han llenado de críticas por mostrar en las redes algo que no es la realidad.

A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) on Aug 16, 2017 at 9:26am PDT

Manelyk González está estrenando novio y disfruta de su amor con su actual pareja.

Se llama Cristiano, tiene 32 años, dueño de un restaurante y fue futbolista profesional en el estado de Sinaloa.

Los detalles de parte del empresario animaron a la polémica mujer a darse otra oportunidad de amar, luego de la relación que vivió con Jawy, su compañero del reality.

“Pues estoy muy feliz porque estoy enamorada de este hombre que es un lindo conmigo y eso lo valoro mucho. Seguro ya me lo merecía, porque hombres como él hay pocos. Me trata como no tienes idea, estoy enamorada y de eso se trata esto. Estoy feliz y la vida me sorprendió”.