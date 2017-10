Condorito, de las historietas a la pantalla de cine

Ya se proyectaen las salas de cine el país “Condorito: La película”, el más reciente reto de doblaje del mexicano Omar Chaparro, quien al principio no quería volver a interpretar, al menos por el momento, la voz de un personaje pero, cuando supo de quién se trataba, no pudo negarse.

“Si te soy honesto, cuando me ofrecieron el doblaje, mi primera reacción fue ‘no’, porque estaba terminando de hacer ‘Kung Fu Panda’ y estaba enfocado en otras cosas”, explica el actor y comediante.Pero cuando me dijeron ‘Condorito’, dije: ‘a ver, ¿qué Condorito?’ Me llamó mucho la atención porque lo leí en mi infancia y era un personaje que nunca le habían hecho su película”, añade.

Publinews Internacional platicó con Omar, quien nos contó sobre la experiencia de interpretar al famoso personaje chileno y dejar a un lado a Po de “Kung Fu Panda”, a quien le ha prestado su voz en tres películas.

Hoy se estrena una aventura para desplumarse de risa con alienígenas, cóndores espaciales, y una suegra insoportable. #CondoritoLaPelicula pic.twitter.com/CfbnOOPvjS — CondoritoLaPelícula (@CondoritoLaPeli) 12 de octubre de 2017

La experiencia

“‘Condorito: La película’ comienza de cero, no es un doblaje como tal, como es el caso de la saga Kung Fu Panda. En esta ocasión debe jugar más con la creatividad ya que empieza desde cero y eso lo hace más divertido”, comenta el mexicano.

“Creo que, como actor, me permite más interpretar, porque con Po tengo que ver al personaje ya construido y montar mi voz en el movimiento de los labios, y con Condorito está el guion y el micrófono, entonces tengo más campo para explayarme; fue un proceso que disfruté un poco más”, agrega.

Pero a pesar de empezar desde cero, Chaparro tuvo que enfrentar distintos retos para interpretar a Condorito, uno de ellos fue que, el personaje creado en 1949 por Pepo, nunca había tenido voz.

“Trabajé para hacer una voz que la gente pudiera aceptar, ya que hay que partir de que Condorito no tiene voz y que es un personaje que tiene más de 60 años en la psique de la gente. Entonces dije ‘está padre, pero es una responsabilidad muy grande’”, recuerda Chaparro.

“No quería que los fanáticos dijeran: ‘¿por qué él?, así no imaginé la voz’. Entonces, el trabajo era hacer una voz neutral y verdadera, por lo que intenté olvidarme de ella y decir vamos actuar e interpretar un personaje para que la gente no solo escuche con el oído, sino que también lo sienta con el alma y fue lo que traté de hacer”, añade.