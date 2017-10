Reese Witherspoon demuestra que las comedias románticas siguen vigentes con “Home Again”

La actriz Reese Witherspoon es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y también una de las más desconocidas, porque suele mantener su vida privada en secreto. Los paparazi la siguen por todos lados, pero la estadounidense solo habla de su trabajo.

Sin poses de diva durante la charla, y con una risa contagiosa, Reese reveló a Publinews Internacional que una de las cosas que ha aprendido en esta carrera es no hablar de más y su experiencia en el set de "Home Again" ("Mi nueva yo", en Latinoamérica), que se estrenará en Guatemala el jueves 12 de octubre.

A sus 41 años se mantiene con un trabajo continuo, sin descuidar a su familia, y en este nuevo filme que protagoniza muestra cómo es la vida de una madre soltera, que toma un giro inesperado cuando permite que tres chicos jóvenes se muden con ella.

¿Qué tan parecida eres al personaje de Alice Kinney?

Primero que nada vivo en Los Ángeles, segundo, es una mujer con mucho corazón, y enfrenta con valentía las situaciones complicadas, aunque a veces cometa errores.

En lo personal, he pasado por rupturas, divorcios y estar soltera un tiempo, pero todo ha servido para llegar a mi mejor versión (risas). Interpreto a Alice, una madre de 40 años de edad con dos hijos, que se traslada a Los Ángeles después de que su matrimonio se desmorona.

Fall in love with #HomeAgainMovie, in theaters now. https://t.co/12cs2ZS64o pic.twitter.com/wKpSvokyAN

— Home Again (@HomeAgain_Movie) September 16, 2017