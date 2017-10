Claro Video ofrece estrenos imperdibles para la primera quincena de octubre

Durante la primera quincena de octubre, Claro Video ofrece varios estrenos de películas y series de televisión, entre las que se encuentran filmes que hace poco estuvieron en las salas de cine del país y una serie de cintas de producción española.

Te presentamos lo que podrás encontrar en este servicio.

Estrenos recientes

El filme de aventura y fantasía “Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge”, protagonizado por Johnny Depp y Javier Bardem, y la cinta de terror “It Comes at Night” son los estrenos de pago por evento.

Tres series imperdibles

La temporada 14 de la serie animada de comedia para adultos “Family Guy”, la aventura de los humanos con superpoderes “Heroes Reborn”, y el drama “Lady, la vendedora de rosas”, son otras opciones de Claro Video.

Brian siempre tiene el plan perfecto, Stewie las frases. Aquí está una de las familias más famosas del siglo XXI: https://t.co/LbHSV4EE7K pic.twitter.com/iZnqEyFxW1 — Claro video LATAM (@ClarovideoLAT) 6 de octubre de 2017

Estreno de catálogo

También podrás ver “Anywhere But Here”, con Natalie Portman y Susan Sarandon; “La hija del caníbal”, con Cecilia Roth; “El espinazo del diablo”, que dirige el cineasta Guillermo del Toro, y “Power Rangers: The Movie”.

Ciclo "España entre luces"

La sección cultural presenta el ciclo de cine español que incluye las películas: “Isabel”, “Los amantes pasajeros”, “Relatos salvajes”, “Teresa: El cuerpo de Cristo”, “Las vidas de Celia”, “Manolete”, “Un loco amor”, “Elegy” y “Mar adentro”.