Belinda paga deuda de exnovio con dinero de otro ex

La cantante mexicana Belinda por fin estrenará el ansiado video de su tema “Báilalo”, el cual finalmente pudo pagarle a su ex, Criss Ángel.

La intérprete de “Egoísta” le adeudaba un millón de pesos al ilusionista, cantidad con la que cubrió los gastos que le generó producirlo.

La cantante le pidió prestado dinero a uno de sus expretendientes, el torero Octavio García “el Payo”, con quien se le relacionó en el 2010.

El torero no dudó en darle tal cantidad a Belinda para que ella pudiera cubrir el saldo del video que se encontraba en propiedad de Ángel, quien afirman no quería dárselo hasta que cubriera el adeudo, pese con quien un principio no se había acordado un pago.

Belinda espera promocionar próximamente el videoclip, el cual filmó hace unos meses junto con el famoso DJ Steve Aoki. Criss Ángel quien estuvo a cargo de la producción del material audiovisual.

Muy pronto! #Báilalo @steveaoki A post shared by Beli (@belindapop) on Jun 7, 2017 at 1:17pm PDT

Recordemos que el ilusionista en su momento quiso regresar con la estrella de la música pop, pero al descubrir que la cantante ya salía con un empresario, en despecho le cobró el clip, motivo que retrasó el estreno del mismo.

Belinda también se esta dejando consentir por otro de sus ex, Mohamed Morales, quien la esta apoyando económicamente para ayudar a los damnificados por el terremoto sucedido en México hace unas semanas.