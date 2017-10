James Woods dice que el anuncio de su retiro fue un error

El actor nominado al Oscar James Woods dijo que su carrera no terminará con un anuncio de bienes raíces.

Un comunicado de prensa que ponía a la venta la casa del lago Woods en Rhode Island había incluido noticias de que el actor se retiraba, pero Woods dijo al diario The Washington Post que el anuncio de la semana pasada había sido un error.

El actor de 70 años afirmó que su agente de bienes raíces Allen Gammons le había leído un borrador del comunicado pero "no escuché la palabra retiro".

The reports of my retirement are greatly exaggerated… (😉 to Mark Twain)

— James Woods (@RealJamesWoods) October 8, 2017