DJ guatemalteco triunfa en el prestigioso Ultra Music Festival

Gracias Mexico un placer haber compartido con ustedes en la primera edición de @ultramexicocity, esto fue un sueño por muchas razones… haber estado escuchando a mis artistas favoritos soñando en estar en ese escenario y ahora tener el honor de estar en él, no me deja más que un sentimiento de gratitud con todos ustedes que me han apoyado infinitamente, gracias gracias gracias!

